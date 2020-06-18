В Украине намного больше больных на коронавирус, чем дает статистика: эксперт удивил цифрами

Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока поделился своим мнением по поводу реального количества больных на коронавирусную инфекцию и смертельных случаев от COVID-19. Он отмечает, что де-факто в Украине фиксируется плато заболеваемости, медицинская система более-менее справляется, используются не все доступные система ИВЛ. Однако по мнению эксперта цифра в 34 000 зарегистрированных случаев это только верхушка айсберга.

ОБ этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"По мнению экспертов международных организаций и Всемирной медицинской ассоциации - это только 30% от реальных цифр. То есть в Украине на сегодня около 100 тыс. человек, которые переносят инфекцию, и умерших около 1 тысячи. То есть это 1%. Это довольно высокие цифры", - заявил эксперт.

По официальным данным на утро 18 июня в Украине зафиксировано 34 063 случая коронавирусной инфекции. В тоже время уже 966 пациентов умерло от COVID-19.