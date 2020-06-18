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Революция достоинства: прокурору объявили подозрения

Сотрудники правоохранительных органов Украины объявили подозрение по делу Майдана действующему адвокату, который является также и бывшим прокурором отдела прокуратуры украинской столицы. Ему сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора Украины.

Революция достоинства: прокурору объявили подозрения

Следствием было установлено, что 21 января 2014 года он предъявил подозрения во время массовых беспорядков двум незаконно задержанным участникам Евромайдана. Вскоре активистов украинской революции задержали.

В ведомстве добавили, что бывшему прокурору внимают незаконное воспрепятствование проведению митингов, уличных шествий, собрания, и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору определенной группой лиц.

Также бывшему правоохранителю предъявлено подозрение о злоупотреблении служебным положением; служебной подделке, а также в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 02.02.2014); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 июня, под Верховной Радой Украины состоится очередной митинг. На этот раз акция будет проходить против министра внутренних дел Арсена Авакова.


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