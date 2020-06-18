Путин взял под контроль: что известно о "заварушках" с водой в Крыму

На фоне падения рейтинга российского президента Владимира Путина, экономического кризиса, а также пандемии коронавирусной инфекции в Крыму может быть устроена заварушка касательно подачиВ воды в оккупированный Российской Федерацией Крым. Власти Российской Федерации таким образом могут отвлекать внимание от остальных проблем, которые обострились в данный час времени. Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский вВ интервью изданию Апостроф.
По мнению эксперта, правительство России отдает себе отчет, что на этот раз реакция Запада разрушит режим.
"Лишь один Путин настаивает на операции. Поэтому, скорее всего, ее и не будет. Большинство российской элиты считает, что лучше напугать украинцев (…) Большинство в московской верхушке считает, что лучше добиться капитуляции Киева, запугивая украинцев, демонстрируя псевдозаботу об украинцах на оккупированной территории. И важно не поддаваться на этот блеф", - уточнил Пионтковский.
Также политолог считает, что украинское государство не должно капитулировать ни при каких обстоятельствах.
Он добавил, что Москва не полезет - а если полезет, то это будет означать конец режима.
Пионтковский подчеркнул, что в последнее время его настораживают заявления украинского руководства по поводу воды в Крым.
"Они начинают: "Крым оккупирован, оккупационная администрация отвечает за все, что там происходит, поэтому давать воду оккупантам – это значит поддерживать российскую армию там". То есть звучат правильные заявления. А потом вбрасывается такой тезис: "но с другой стороны, мы же должны подумать, что там же наши - украинцы". Это подленькое лицемерие", - добавил политолог РФ.
Как сообщалось ранее, один из главных соперников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на ближайших выборах Виктор Бабарико неожиданно пропал.