Путин взял под контроль: что известно о "заварушках" с водой в Крыму

По мнению эксперта, правительство России отдает себе отчет, что на этот раз реакция Запада разрушит режим.

"Лишь один Путин настаивает на операции. Поэтому, скорее всего, ее и не будет. Большинство российской элиты считает, что лучше напугать украинцев (…) Большинство в московской верхушке считает, что лучше добиться капитуляции Киева, запугивая украинцев, демонстрируя псевдозаботу об украинцах на оккупированной территории. И важно не поддаваться на этот блеф", - уточнил Пионтковский.

Также политолог считает, что украинское государство не должно капитулировать ни при каких обстоятельствах.

Он добавил, что Москва не полезет - а если полезет, то это будет означать конец режима.

Пионтковский подчеркнул, что в последнее время его настораживают заявления украинского руководства по поводу воды в Крым.

"Они начинают: "Крым оккупирован, оккупационная администрация отвечает за все, что там происходит, поэтому давать воду оккупантам – это значит поддерживать российскую армию там". То есть звучат правильные заявления. А потом вбрасывается такой тезис: "но с другой стороны, мы же должны подумать, что там же наши - украинцы". Это подленькое лицемерие", - добавил политолог РФ.

Как сообщалось ранее, один из главных соперников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на ближайших выборах Виктор Бабарико неожиданно пропал.