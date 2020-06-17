Все больше новых случаев заражения коронавирусом в Китае: возвращается карантин

В столице Китая накануне было зарегистрировано 27 новых коронавирусных инфекций. Таким образом, это означает увеличение ежедневного увеличения числа случаев заражения, которое было обнаружено на прошлой неделе в юго-западном районе Фэнтай на продуктовом рынке Синьфади.

Об этом пишет УРА-Информ.

Всего в последние дни в китайской столице было зарегистрировано 137 инфекций, где в течение почти двух месяцев не было обнаружено ни одной новой инфекции. Поэтому 30 жилых районов находятся на карантине.

Люди, отнесенные к группе высокого риска, такие как близкие контакты с инфицированными людьми, не могут покинуть город, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на городские власти. Работа такси также была приостановлена, а некоторые автобусные сообщения с близлежащими провинциями Хэбэй и Шантунг не работают.

Из 13 оставшихся случаев из отчета среды 11 относятся к людям, которые приехали в Китай из-за границы. Медицинские службы Китая также выявили 11 новых бессимптомных случаев коронавирусной инфекции, которые не учитываются в балансе инфицированных людей до появления симптомов.

Ранее мы отмечали, что ВОЗ бьет тревогу из-за того, что коронавирус набирает обороты.