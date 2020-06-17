14:25 17.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Харькове зафиксирован случай смертельно опасной болезни: что там происходит

В Украине набирает оборотов коронавирусная инфекции. В последние дни фиксируются все больше и больше новых случаев заражения. В тоже время в Харькове зафиксирован случай еще одной смертельной болезни.

В Харькове зафиксирован случай смертельно опасной болезни: что там происходит

Так в поселке Боровая, который находится в Харьковской области, был зафиксирован случай ботулизма. В больницу доставили 68-летнего мужчину, у которого диагностировали опасную болезнь.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

У мужчины врачи диагностировали инфекционно-токсический шок. Родственники госпитализированного мужчины отмечали, что накануне он ел вялено-копченую рыбу, которую сам приготовил в домашних условиях. Пенсионер был доставлен в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что первыми признаками такого опасного заболевания как ботулизм является двоение в глазах, невозможность глотать или высунуть язык, тяжесть шевеления мышцами лица и изменения тона голоса. Это признаки нужно запомнить и не перепутать с обычными отравлением или другими болезнями. При таких симптомах нужно срочно вызывать скорую помощь, ведь при ботулизме нужно как можно быстрее ввести сыворотку.

Ранее мы сообщали, что Украина намерена закупить вакцину от коронавируса.


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