13:26 16.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Нужно ли носить маски в жару: врач рассказал безопасно ли это

Пришло лето, некоторые карантинные ограничения сняли и украинцы массово не одевают защитные маски, хотя распоряжения о том, что их можно снимать не было.

Нужно ли носить маски в жару: врач рассказал безопасно ли это

Врач-иммунолог Андрей Волянский поделился своим мнением относительно того, действительно можно ли в жару снимать маску. Он отметил, что маски нужно носить в любую погоду. При этом обязательно ее нужно одевать при контактах с другими людьми, а именно в таких местах как лифты, транспорт, супермаркеты, офисы. В тоже время можно не надевать маски на пляжах и на природе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "KHARKIV Today".

"Но группы риска, такие как пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями, должны надевать маску во время общения с другими людьми, где бы они ни были, пусть даже в парке. Невозможно знать, говоришь ты со здоровым или зараженным человеком", – считает иммунолог.

Также врач рекомендует не проводить долгое время на солнце. Если так произошло, что стало трудно дышать, нужно присесть в тень, снять маску и вопить воду. Если ситуация не улучшается нужно уйти с жаркого местаВ иВ  обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 32 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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