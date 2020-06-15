10:41 15.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Все может закончиться очень и очень тяжело - врач-инфекционист предупредил украинцев

В последнюю неделю в Украине фиксируются новые суточные рекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Многие эксперты отмечают, что это из-за того, что украинцы перестали соблюдать элементарные правила.

Все может закончиться очень и очень тяжело - врач-инфекционист предупредил украинцев

Врач-инфекционист Сергей Крамарев рассказал, что если украинцы и дальше не будут придерживаться противоэпидемиологических правил, то все может закончиться очень и очень тяжело. Он отметил, что по всему миру страны выходят из карантина, людям надоели ограничения, однако не нужно забывать, что коронавирусная инфекция очень опасная.

"Во время ослабления карантина необходимо сохранять те меры предупреждения инфекции, которые уже есть — это и ношение масок, и мытье рук, и применение дезинфицирующих средств. Надо помнить, что безответственное отношение к этой инфекции может закончиться очень и очень тяжело", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Она отметила, что работает в клинике, куда госпитализируются дети с коронавирусом, и прекрасно понимает, чем может закончиться болезнь.

Напомним, что по последним данным в Украине уже более 900 человек умерло от коронавируса с начала пандемии.


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