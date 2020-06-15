Сколько регионов Украины не готовы к смягчению карантина: новые данные

По состоянию на 15 июня к ослаблению санкций не готовы десять регионов Украины и город Киев. На данный момент они не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По последним данным ослабить карантин не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области, а также столица Украины. Во всех них количество новых случаев заражения за последние семь дней на 100 тыс. населения не соответствует необходимому минимуму.

Показатель инцидентности должен составлять не выше 12, однако в этих регионах он больше. Так самая тяжелая ситуация в Винницкой области, где этот показатель на уровне – 34.81. На втором месте Львовская область, там уровень показатель инцидентности также выше 30. Ближе всего к норме Черниговская область с показателем 12.68.

В Напомним, что в Украине уже более 900 человек умерло от коронавируса.