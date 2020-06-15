Очередные "сюрпризы" погоды: чего ожидать украинцам в ближайшее время

Эксперт по вопросам смены климата Ольга Бойко поделился своим мнением по поводу такого резкого перепада погоды. Также он рассказал, чего ждать украинцам дальше.

"Это действительно очень необычная погода, и резкие перемены и колебания — это как раз проявление смены климата. Они будут происходить все чаще. Необходимо предпринимать действия, в том числе, на национальном уровне — ограничение выброса парниковых газов, переход на возобновляемые источники энергии", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также Ольга Бойко добавила, что при смене климата очень тяжело предусмотреть прогноз погоды, как ситуация будет меняться в ближайшее время.

"Наше влияние на климатическую систему настолько велико, что возможность ее прогнозировать и контролировать очень мала. Нам придется адаптироваться", - добавила эксперт по вопросам смены климата.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на лето в Украине.