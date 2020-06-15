12:39 15.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Очередные "сюрпризы" погоды: чего ожидать украинцам в ближайшее время

После весьма холодной весны пришло очень быстро жаркое лето, однако и оно продержалось весьма недолго. После этого в Украине начались сильные ливни и град, температура воздуха упала. Чего же ждать украинцам в ближайшее время.

Очередные

Эксперт по вопросам смены климата Ольга Бойко поделился своим мнением по поводу такого резкого перепада погоды. Также он рассказал, чего ждать украинцам дальше.

"Это действительно очень необычная погода, и резкие перемены и колебания — это как раз проявление смены климата. Они будут происходить все чаще. Необходимо предпринимать действия, в том числе, на национальном уровне — ограничение выброса парниковых газов, переход на возобновляемые источники энергии", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также Ольга Бойко добавила, что при смене климата очень тяжело предусмотреть прогноз погоды, как ситуация будет меняться в ближайшее время.

"Наше влияние на климатическую систему настолько велико, что возможность ее прогнозировать и контролировать очень мала. Нам придется адаптироваться", - добавила эксперт по вопросам смены климата.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на лето в Украине.


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