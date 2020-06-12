Можно ли праздновать свадьбы во время карантина: ответ министра

Летняя пора ассоциируется не только с отдыхом на море, но и также с большим количеством свадеб. Однако в связи с пандемией коронавируса и введенного карантина, неизвестно как праздновать такое важное событие в жизни.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на сегодняшнем брифинге 12 июня рассказал, что свадебные мероприятия проводить можно, но при этом нужно строго придерживаться всех карантинных мер.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.
На брифинге Степанову поставили вопрос о том, можно ли праздновать свадьбы в количестве до десяти человек. Министр ответил, что можно, однако нужно строго придерживаться противоэпидемиологических правил.
"Праздновать можно, если вы придерживаетесь ограничительных мер, а именно: в том числе и социальной дистанции (по возможности, понимаю, что это свадьба), использование антисептиков и другие меры, о которых всем нам известно", - отметил Максим Степанов.
Ранее министр отмечал, что в Украине могут вернуть более жесткие карантинные меры, если ситуация с коронавирусной инфекцией будет и дальше ухудшаться. В последние два дня практически по 700 новых случаев зафиксировано в стране. Это новый рекорд.