Можно ли праздновать свадьбы во время карантина: ответ министра

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на сегодняшнем брифинге 12 июня рассказал, что свадебные мероприятия проводить можно, но при этом нужно строго придерживаться всех карантинных мер.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

На брифинге Степанову поставили вопрос о том, можно ли праздновать свадьбы в количестве до десяти человек. Министр ответил, что можно, однако нужно строго придерживаться противоэпидемиологических правил.

"Праздновать можно, если вы придерживаетесь ограничительных мер, а именно: в том числе и социальной дистанции (по возможности, понимаю, что это свадьба), использование антисептиков и другие меры, о которых всем нам известно", - отметил Максим Степанов.

Ранее министр отмечал, что в Украине могут вернуть более жесткие карантинные меры, если ситуация с коронавирусной инфекцией будет и дальше ухудшаться. В последние два дня практически по 700 новых случаев зафиксировано в стране. Это новый рекорд.