Когда ЕС откроет границы: стала известна дата

"Мы рекомендуем продлить временные ограничения на поездки в ЕС до 30 июня. Пока что вообще нельзя снимать ограничения, но мы приходим к ситуации, в которой мы начнем делать это постепенно с 1 июля", - заявил на пресс-конференции ЕС в Брюсселе комиссар внутренних дел Илва Йоханссон.

Об этом пишет УРА-Информ.

Рекомендации Комиссии не являются обязательными для стран, но призваны помочь им принимать согласованные решения. В случае внешних границ закрытие происходило гармоничным образом после договоренностей между государствами-членами.

Текущее решение предусматривает, что внешние границы ЕС закрыты для поездок до 15 июня. Комиссия предлагает продлить этот срок, но не на один месяц, как предлагалось ранее, а на 15 дней.

Учитывая, что эпидемиологическая ситуация в некоторых странах за пределами ЕС является плохой, ЕС не предлагает отменить ограничения на поездки в целом на данном этапе. Он рекомендует отменить ограничения для стран, совместно выбранных государствами-членами, на основе набора правил и объективных критериев. Это касается, среди прочего на ситуацию со здоровьем, возможность ограничительных мер во время поездок и взаимность в отмене запрета на поездки для европейцев третьими странами.

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