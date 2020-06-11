11:34 11.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Поможет ли теплая погода в борьбе с коронавирусом: новые данные ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что нет никаких доказательств того, что высокие или низкие температуры оказывают какое-либо влияние на коронавирус. Это ответ ВОЗ на возникающие предположения о том, что с началом лета в северном полушарии или зимой в южном с вирусом будет легче бороться.

Поможет ли теплая погода в борьбе с коронавирусом: новые данные ВОЗ

В начале года некоторые эксперты и журналисты предполагали, что лето в Европе станет временем завершения пандемии. Подобные надежды были связаны с наступающей зимой в южном полушарии. Однако ведущий эксперт ВОЗ Майкл Райан сообщил, что для этого недостаточно доказательств.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

"Если изменение климата поможет бороться с болезнью, это здорово. Но мы не можем полагаться на ожидания, что температура или время года будут влиять на вирус. Мы должны сосредоточиться на медицинских мероприятиях и соблюдении социальных рекомендаций", - подчеркнул Майкл Райан.

Всемирная организация здравоохранения также подчеркивает, что проблема передачи вируса людьми, у которых нет симптомов COVID-19, остается неизвестной. ВОЗ признает, что такие случаи были зарегистрированы, но неясно, являются ли они единичными или частыми.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 29 000 случаев COVID-19.


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