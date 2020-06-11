Почему в Украине почти 700 новых случаев коронавируса за сутки - Степанов назвал причину

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 11 июня, рассказал о причинах такого резкого числа новых случаев заболеваемости. Степанов отметил, что даже в апреле, когда была весьма тяжелая ситуация, не было таких показатель. Он добавил, что количество новых случаев продолжает расти в последние дни.

"Почему все решили, что можно не соблюдать полностью карантин? Нужно понимать, что все эти меры безопасности, карантинные меры, все, что мы предлагаем и рекомендуем, – это прописано для всех украинцев. Мы знаем, что при соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования "ковидом" будет снижаться", - цитирует Степанова УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Он отметил, что многие украинцы вышли на улицы и не придерживаются правил во время пандемии, которая все еще продолжается. Степанов добавил, что многие решили, что коронавирус уже не существует, что такой угрозы нет. Он также отметил, что последние два дня фиксируется более 20 летальных случаев за сутки.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 29 000 подтвержденных случаев заболеваемости.