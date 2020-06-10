Коронавирус и группа крови: удивительное открытие ученых

Немецкие и норвежские ученые в настоящее время изучают взаимосвязь между течением заболевания и группой крови. Одной из причин различий в течении заболевания может быть группа крови пациентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

В рамках исследовательского проекта ученные отслеживали группу крови 1610 пациентов с тяжелым заболеванием. По предварительным результатам, люди с группой крови II в основном подвержены тяжелому течению заболевания, а в Германии - 43%. жители этой страны. Вероятность серьезного течения заболевания у таких людей в два раза выше, чем у людей с группой крови I.

Такая кровь обладает особыми свойствами. Люди с группой крови I являются универсальными донорами. Их кровь может быть отдана любому. В Германии доля таких людей составляет 41 процент. Группы крови III (11%) или IV (5%) встречаются реже.

Если предварительные результаты теста подтвердятся, это может помочь разработать соответствующие методы лечения.

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