С какими странами Украины возобновит авиасообщение в первую очередь: представлен список

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин отметила, что на данный момент МИД обсуждает на двустороннем уровне эти вопросы. Она добавила, что в первую очередь авиасообщение возобновится с теми странами, в которых эпидемиологическая ситуация уже находится под контролем, а также там нет запретов на въезд украинцев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы будем обязательно информировать общество", - отметил Енин.

Также он добавил, что при возобновлении международного авиасообщения Украина смотрит на опыт других государств, которые уже возобновили работу аэропортов.

Ранее мы сообщали, что с 5 июня Украина возобновила внутреннее авиасообщение.