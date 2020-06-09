16:08 09.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245049:labazovych

Это было абсолютно ожидаемо - врач о вспышке коронавируса в детском садике под Киевом

Буквально пару дней после открытия детского садика под Киевом после карантина случилась вспышка коронавирусной инфекции. Будет ли и дальше случаться такие вспышки и что нас ждет дальше.

Это было абсолютно ожидаемо - врач о вспышке коронавируса в детском садике под Киевом

Педиатр Анна Горбань поделилась своим мнением по поводу того, была ли такая ситуация ожидаемой и будут ли дальше случаться такие вспышки заболеваемости.

"Это было абсолютно ожидаемо, потому что вирус никуда из популяции не делся. С самого начала, когда стало ясно, что это будет пандемия, лидеры почти всех стран и ВОЗ заявили, что этим вирусом переболеет почти 80% людей в мире за два года. Вопрос был только в том, чтобы это не произошло одновременно", - цитирует педиатра УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Анна Горбань отметила, что главным было уберечь людей, которые находятся в зоне риска, а дети в эту категорию на подпадают. Она также отметила, что вспышки будут в новых местах и регионах, однако главное, чтобы медицинская система выдержала нагрузку.

Также она добавила, что со временем вирус должен стать менее активным, однако все равно большое количество людей им переболеют.

Ранее мы сообщали, что в городе Боярка в детском саду коронавирусная инфекция была обнаружена у девяти детей и четырех взрослых.


Поделиться

Читайте также:
 
Генеральный прокурор Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату: использует финансовую подушку Цена на газ: украинцев ждет неожиданный "сюрприз" уже осенью Проблемы у пользователей WhatsApp: ваши данные могли попасть в поисковик Поможет ли жара в борьбе с коронавирусом: мнение эксперта
Проишествия
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив