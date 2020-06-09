Это было абсолютно ожидаемо - врач о вспышке коронавируса в детском садике под Киевом

Педиатр Анна Горбань поделилась своим мнением по поводу того, была ли такая ситуация ожидаемой и будут ли дальше случаться такие вспышки заболеваемости.

"Это было абсолютно ожидаемо, потому что вирус никуда из популяции не делся. С самого начала, когда стало ясно, что это будет пандемия, лидеры почти всех стран и ВОЗ заявили, что этим вирусом переболеет почти 80% людей в мире за два года. Вопрос был только в том, чтобы это не произошло одновременно", - цитирует педиатра УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Анна Горбань отметила, что главным было уберечь людей, которые находятся в зоне риска, а дети в эту категорию на подпадают. Она также отметила, что вспышки будут в новых местах и регионах, однако главное, чтобы медицинская система выдержала нагрузку.

Также она добавила, что со временем вирус должен стать менее активным, однако все равно большое количество людей им переболеют.

Ранее мы сообщали, что в городе Боярка в детском саду коронавирусная инфекция была обнаружена у девяти детей и четырех взрослых.