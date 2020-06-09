Что будет с ценами на овощи и ягоды: скоро они изменятся

Эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал о том, что цены должны пойти вниз, ведь ситуация улучшается.

"Ситуация на рынке улучшается, массово поступают овощи с открытого грунта, и это стало причиной снижения цен. Они будут и дальше снижаться. Более того, я думаю, мы входим в этап низких цен, который продлится до конца июля. Сейчас все, у кого есть желание, могут купить украинские овощи", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Олег Пендзин отметил также, что несмотря на тяжелую ситуацию с ягодами, на них цены также пойдут вниз. Он рассказал, что после потепления украинцы увидят удешевление клубники и косточковых. По его мнению, цена на клубнику начнет снижаться во второй-третьей декаде июня. По его мнению, килограмм клубники будет стоить 60-65 гривен.

Ранее мы сообщали, что украинцам стоит ожидать повышения цен на коммунальные услуги осенью, скорее всего, цена пойдет вверх на газ.