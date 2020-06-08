15:39 08.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Вернут ли жесткий карантин в Украине - важное заявление эксперта

Украина продолжает снимать карантинные ограничения, а вот статистика не падает, количество новых случаев заражения находится на прождем уровне 400 – 600 случаев.

Вернут ли жесткий карантин в Украине - важное заявление эксперта

ДиректорВ Центра исследования проблем гражданского обществаВ Виталий Кулик поделился своим мнением по поводу того, могут ли вернуть жесткие ограничения, учитывая статистику последних дней.

"Нет, во-первых, люди уже вышли на улицу. Во-вторых, ограничительные меры уже не работают. В третьих, заработал транспорт — общественный, в первую очередь. Ну и лето, дома людей вы никогда не удержите.В У нас сейчас наблюдается рост заражения, но нет высокого уровня смертности. Раньше времени нет смысла говорить про закручивание гаек и включение полноценного карантина" – цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.

При этом, Виталий Кулик отметил, что некоторые карантинные ограничения могут вернуть во время второй волны эпидемии. При этом он отметил, что нужно будет в первую очередь смотреть на смертность от коронавируса. ДиректорВ Центра исследования проблем гражданского обществаВ считает, что вторая волна заболеваемости может начаться осенью.

Ранее стала известна дата открытия баз отдыха в Украине.


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