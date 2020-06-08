13:23 08.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине эпидемия коронавируса еще не идет на спад - шокирующие слова инфекциониста

Несмотря на смягчение карантинных мер в Украине продолжает фиксироваться большое количество новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Похоже, что страна еще не прошла пик заболеваемости.

В Украине эпидемия коронавируса еще не идет на спад - шокирующие слова инфекциониста

Инфекционист Татьяна Логинова поделилась своим мнением по поводу того, почему в стране все еще очень высокий уровень новых случаев заражения COVID-19.

"Мы еще не можем сказать, что у нас эпидемия идет на спад. Мы еще видим "хвосты" заражений которые произошли 14-16 дней назад. Кроме того, у всех сейчас эйфория, что стало тепло, люди не хотят носить маски. Но я хочу подчеркнуть, что маски снимать нельзя. Их нужно менять каждые пару часов и носить их в транспорте, супермаркетах и всех местах, где много людей", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.

При этом эксперт считает, что даже после того, как Украина сможет победить коронавирус, ношение масок станет частью культуры, ведь масками можно будет защищаться не только от COVID-19, но и от туберкулеза.

Татьяна Логинова отмечает также, что передвижение украинцев из запада Украины несет угрозу для восточных регионов и Киева, ведь в западных областях большее количество зараженных.

Ранее мы сообщали, что по последним данным в стране зафиксировано 27 462 случаев COVID-19.


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