14:49 08.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сохранится ли в Украине теплая погода: прогноз синоптика

В последние дни в Украине держится действительно теплая погода. Многие украинцы сумели впервые выйти на улицы в футболках и похоже, что в ближайшие дни будет еще теплее.

Сохранится ли в Украине теплая погода: прогноз синоптика

Жаркая и солнечная погода будет по всей территории страны, однако в западных областях ожидаются все-таки осадки. В некоторых регионах Украины температура воздуха будет достигать даже 35 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко

Об этом пишет УРА-Информ.

Она отметила, что эта неделю будет очень теплой. Температура днем будет на уровне 27-32 градусов выше нуля. На востоке, в центре и на юге страны температура воздуха поднимется даже до 32-35 градусов. В западных областях максимально будет от 23 до 28 градусов выше нуля.

"Такая относительная свежесть в западных областях – из-за периодических дождей с грозами, которые будут предопределять атмосферный фронт. Но в большинстве областей будет преобладать сухая ясная погода. Западная влажность может время от времени докатывать волны в Одесскую, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области", – написала Диденко.

В столице Украины, по данным синоптика, эта неделя также будет жаркой.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло.


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