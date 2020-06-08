Сохранится ли в Украине теплая погода: прогноз синоптика

В последние дни в Украине держится действительно теплая погода. Многие украинцы сумели впервые выйти на улицы в футболках и похоже, что в ближайшие дни будет еще теплее.
Жаркая и солнечная погода будет по всей территории страны, однако в западных областях ожидаются все-таки осадки. В некоторых регионах Украины температура воздуха будет достигать даже 35 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко
Об этом пишет УРА-Информ.
Она отметила, что эта неделю будет очень теплой. Температура днем будет на уровне 27-32 градусов выше нуля. На востоке, в центре и на юге страны температура воздуха поднимется даже до 32-35 градусов. В западных областях максимально будет от 23 до 28 градусов выше нуля.
"Такая относительная свежесть в западных областях – из-за периодических дождей с грозами, которые будут предопределять атмосферный фронт. Но в большинстве областей будет преобладать сухая ясная погода. Западная влажность может время от времени докатывать волны в Одесскую, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области", – написала Диденко.
В столице Украины, по данным синоптика, эта неделя также будет жаркой.