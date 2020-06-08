Нужно ли и дальше придерживаться самоизоляции после возвращения в Украину: важное заявление МОЗ

На данный момент все больше украинцев интересует вопрос возможно отдыха за границей этим летом, ведь уже с 15 июня в Украина должна возобновить международное авиасообщение.
Однако важным пунктом также является то, что после возвращения в Украине нужно будет находится на самоизоляции на протяжении 14 дней. И похоже, что альтернативы этому пока не будет. Министра здравоохранения Максим Степанов рассказал, что все-еще нужно придерживаться самоизоляции после приезда в Украину.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.
"Человек, который приезжает в страну, должен пройти самоизоляцию, установив приложение "Дий вдома". Это обязательное правило при прохождении самоизоляции. Если нет такой возможности - установить такое приложение - или нет возможности проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации", - заявил на сегодняшнем брифинге Степанов.
Он отметил, что по всех областях страны есть определены места прохождения обсервации. Также Степанов рекомендовал, что после возвращения в Украину нужно максимально ограничить общение с другими людьми, постараться сделать чтобы сократить этот показатель "до нуля".
Ранее мы сообщали, что с десятого июня в Украине должны отрыться базы отдыха.