Где этим летом смогут отдохнуть украинцы: варианты и цены

Директор туристического агентства Юрий Дереш поделился своим мнением относительного того, где этим летом можно будет отдохнуть украинцам.

"Вылеты, которые запланированы на лето — это Турция, Черногория, Греция, Кипр, Хорватия и Грузия. Планируется, что с 1 июля они будут принимать туристов из Украины. По Украине в первую очередь больше интересовались Карпатами. Относительно отдыха на море, люди еще не до конца готовы принимать решение: выбирать отдых на Черном или Азовском морях или ехать за границу", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

При этом Юрий Дереш добавил, что большинство украинцев намерены все-таки отдохнуть за границей.

Директор туристического агентства добавил, что цены по сравнению с прошлым годом не изменились. Несмотря на то, что повысились стандарты безопасности из-за коронавируса. Он отметил, что Черногория, Греция, Турция оставили цены 2019 года.

Ранее мы сообщали, что с десятого июня в Украине откроют базы отдыха.