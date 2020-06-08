Где этим летом смогут отдохнуть украинцы: варианты и цены

Лето – это пора отпусков. Однако учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией и закрытие границы украинцам придется хорошо обдумать, где провести отпуск этим летом.
Директор туристического агентства Юрий Дереш поделился своим мнением относительного того, где этим летом можно будет отдохнуть украинцам.
"Вылеты, которые запланированы на лето — это Турция, Черногория, Греция, Кипр, Хорватия и Грузия. Планируется, что с 1 июля они будут принимать туристов из Украины. По Украине в первую очередь больше интересовались Карпатами. Относительно отдыха на море, люди еще не до конца готовы принимать решение: выбирать отдых на Черном или Азовском морях или ехать за границу", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
При этом Юрий Дереш добавил, что большинство украинцев намерены все-таки отдохнуть за границей.
Директор туристического агентства добавил, что цены по сравнению с прошлым годом не изменились. Несмотря на то, что повысились стандарты безопасности из-за коронавируса. Он отметил, что Черногория, Греция, Турция оставили цены 2019 года.
Ранее мы сообщали, что с десятого июня в Украине откроют базы отдыха.