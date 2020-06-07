Коронавирус продолжает убивать: шокирующая статистика

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 7 миллионов. Около 30 процентов произошло в США, 15 процентов - в Латинской Америке. Число смертей в мире из-за COVID-19 составляет 400 000.
На США приходится около четверти всех смертей, но смертность в Южной Америке быстро растет.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.
Число смертей, связанных с COVID-19 за последние пять месяцев, теперь равно числу людей, умирающих от малярии каждый год, одной из самых смертельных инфекционных болезней в мире.
Первая смерть от COVID-19 была зарегистрирована 10 января в Ухане, Китай, к началу апреля число погибших, согласно официальным правительственным отчетам, превысило 100 000 во всем мире.
Переход от 300 тысяч до 400 тысяч смертей заняло 23 дня. В США самая высокая смертность в мире - почти 110 000.
Число смертей в Бразилии быстро растет (35026), и страна может обогнать Великобританию (40 465), заняв второе место по количеству смертей в мире.
Считается, что общее число смертей, выше официально зарегистрированных 400 000, потому что во многих странах недостаточно денег для тестирования всех жертв, а некоторые страны не учитывают смертность за пределами больниц.
Ранее источники в Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что с 70 % вероятностью в стране будет вторая волна коронавируса.