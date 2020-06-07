11:44 07.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус продолжает убивать: шокирующая статистика

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 7 миллионов. Около 30 процентов произошло в США, 15 процентов - в Латинской Америке. Число смертей в мире из-за COVID-19 составляет 400 000.

Коронавирус продолжает убивать: шокирующая статистика

На США приходится около четверти всех смертей, но смертность в Южной Америке быстро растет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Число смертей, связанных с COVID-19 за последние пять месяцев, теперь равно числу людей, умирающих от малярии каждый год, одной из самых смертельных инфекционных болезней в мире.

Первая смерть от COVID-19 была зарегистрирована 10 января в Ухане, Китай, к началу апреля число погибших, согласно официальным правительственным отчетам, превысило 100 000 во всем мире.

Переход от 300 тысяч до 400 тысяч смертей заняло 23 дня. В США самая высокая смертность в мире - почти 110 000.

Число смертей в Бразилии быстро растет (35026), и страна может обогнать Великобританию (40 465), заняв второе место по количеству смертей в мире.

Считается, что общее число смертей, выше официально зарегистрированных 400 000, потому что во многих странах недостаточно денег для тестирования всех жертв, а некоторые страны не учитывают смертность за пределами больниц.

Ранее источники в Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что с 70 % вероятностью в стране будет вторая волна коронавируса.


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