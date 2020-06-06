Нужно ли носить маски: ВОЗ изменила свое мнение

Использование масок рекомендуется только в общественных местах, где существует высокий риск коронавирусной инфекции - таковы новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ также отмечает, что маска должна состоять из "как минимум трех разных слоев".
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил журналистам, что позиция экспертов сегодня заключается в том, что маски следует носить только в местах, где существует риск коронавирусной инфекции.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.
- В свете дальнейших доказательств мы рекомендуем правительствам поощрять ношение масок в местах с более высокой степенью передачи вируса и сохранением дистанции, отметил он. - Речь идет об общественном транспорте, магазинах или других людных местах. Основываясь на новых исследованиях, мы рекомендуем, чтобы маски состояли как минимум из трех разных слоев материалов, - сказал он.
ВОЗ также рекомендует, чтобы маски, закрывающие нос и рот, всегда носили пациенты с COVID-19, люди, которые ухаживают за людьми дома или в больнице, и люди, которые работают в системе здравоохранения на работе, независимо от того, был ли обнаружен у них коронавирус. Также рекомендуется, чтобы маски носили люди, которые подвергаются наибольшему риску серьезного заболевания, вызванного вирусом, то есть люди старше 60 лет и хронически больные.