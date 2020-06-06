22:26 06.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Нужно ли носить маски: ВОЗ изменила свое мнение

Использование масок рекомендуется только в общественных местах, где существует высокий риск коронавирусной инфекции - таковы новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ также отмечает, что маска должна состоять из "как минимум трех разных слоев".

Нужно ли носить маски: ВОЗ изменила свое мнение

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил журналистам, что позиция экспертов сегодня заключается в том, что маски следует носить только в местах, где существует риск коронавирусной инфекции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

- В свете дальнейших доказательств мы рекомендуем правительствам поощрять ношение масок в местах с более высокой степенью передачи вируса и сохранением дистанции, отметил он. - Речь идет об общественном транспорте, магазинах или других людных местах. Основываясь на новых исследованиях, мы рекомендуем, чтобы маски состояли как минимум из трех разных слоев материалов, - сказал он.

ВОЗ также рекомендует, чтобы маски, закрывающие нос и рот, всегда носили пациенты с COVID-19, люди, которые ухаживают за людьми дома или в больнице, и люди, которые работают в системе здравоохранения на работе, независимо от того, был ли обнаружен у них коронавирус. Также рекомендуется, чтобы маски носили люди, которые подвергаются наибольшему риску серьезного заболевания, вызванного вирусом, то есть люди старше 60 лет и хронически больные.

Ранее свое мнение о ношении масок рассказывали в МОЗ.


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