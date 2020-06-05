В Европу пока не пустят: плохие новости от ЕС для украинцев

Министры внутренних дел государств Европейского союза приняли решение рекомендовать Еврокомиссии продлить ограничения на въезд для граждан других стран на срок еще 14 дней, то есть до первого июля. Такую информацию рассказала государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас после заседания Совета ЕС, который проходил в онлайн режиме в виде видеоконференции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

"Мы затронули перспективы снятия ограничений на внешних границах. Предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца", - сказала она.В

В тоже время она добавила, что уже к 15 июня большинство стран Европейского Союза отроют свои внутренние границы, а остальные должны это сделать до конца июня.

Стоит напомним, что решение министров внутренних дел имеет только рекомендательный характер и руководство ЕС уже само будет принимать итоговое решение по поводу открытия границ. Однако власти Европейского Союза могу прислушаться к таким рекомендациям.

На данный момент запрет на въезд в Европейский Союз для иностранцев действует до 15 июня.

Ранее мы сообщали, что Украина намерена возобновить международное авиасообщение с 15 июня.