Цены на фрукты и ягоды в Украине бьют все максимумы: что происходит

Как отмечают аналитикиВ EastFruitВ и украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) больше всего в цене поднялась клубника – в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом, но год назад.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, чего раньше никогда не было в истории, уничтожили значительную часть урожая. Поэтому предложение земляники резко снизилась по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими", – отмечают эксперты.

Также вместе с клубникой резко подорожали и черешня с яблоками. Основной урожай черешни пропал во время заморозок, также большое количество осадков негативно повлияло все фрукты.

В то же время высокие цены на яблоко из-за того, что в 2019 году сезон был сниженным и теперь в хранилищах почти нет запасов. Сейчас практически весь этот фрукт импортный, поэтому такая цена.

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