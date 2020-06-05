12:24 05.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Неутешительный прогноз эксперта: что будет с ценами на пассажирские перевозки в Украине

Украина помалу выходит из карантина. Восстанавливается различного-рода сообщение, как наземное, так и воздушное. Однако, что будет с ценами на билеты.

Неутешительный прогноз эксперта: что будет с ценами на пассажирские перевозки в Украине

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк поделился своим мнением по поводу изменения цены на пассажирские междугородные перевозки после карантина.

"На первых этапах, как мы видим, цены держатся на прежнем уровне. Главная причина этого в том, что пока нет большого спроса на услуги перевозок. И пока спроса нет, говорить о том, будут ли расти цены, рано. Что касается железной дороги, то было принято политическое решение о том, что тариф на перевозки не будут поднимать. Об этом было заявление министра", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

При этом Сергей Вовк отметил, что тяжелее всего контролировать цены на межобластные перевозки. Также там тяжело контролировать и соблюдение санитарных норм.

Также эксперт считает, что цены авиаперевозок, в поездах и маршрутках пойдут вверх, так как мощность перевозок снизилась в разы.

Ранее мы сообщали, что с пятого июня в Украине возобновляется внутреннее авиасообщение.


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