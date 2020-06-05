15:42 05.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Два потенциально опасные астероиды пролетят вблизи Земли: стоит ли опасаться

В субботу и понедельник два больших астероиды пролетят возле нашей планеты. Один из них будет размеров в полкилометра в диаметре. Объекты могут быть классифицированы как "потенциально опасные астероиды", но они не угрожают нашей планете.

Два потенциально опасные астероиды пролетят вблизи Земли: стоит ли опасаться

По оценкам ученых, астероид 163348 (2002 NN4) пролетит около Земли 6 июня в 6:20 по киевскому времени, а объект (2013 XA22) два дня спустя, 8 июня в 18:40.

Об этом пишет УРА-Информ с ссылкой на НАСА.

Сами астероиды в непосредственной близости от Земли не являются чем-то необычным, они могут пролетать даже несколько раз в день, но обычно это объекты, диаметр которых достигает нескольких или нескольких десятков метров. В этом случае первый из упомянутых астероидов имеет предполагаемый диаметр от 250 до 570 метров, а диаметр второй находится в диапазоне от 73 до 160 метров.

Эти астероиды не опасны для нашей планеты. В случае 163348 (2002 NN4) кратчайшее расстояние будет превышать расстояние от Земли до Луны чуть более чем в 13 раз, в то время как объект (XA22 2013) будет проходить ближе - на расстоянии 7,6 от расстояния Земля-Луна.

Ранее мы сообщали, что возле Земли пролетал Астероид 52768 (1998 OR2), за которым НАСА следила на протяжении 22 лет.


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