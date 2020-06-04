Печальная история: самый молодой пациент, который победил коронавирус, умер

Младенец был заражен коронавирусом через пять дней после рождения, 17 апреля. Еще через девять дней он был госпитализирована. Через неделю врачи сказали, что мальчик выздоровел и выписался домой.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ABS-CBN News.

Ребенок получил свое имя в честь Коби Брайанта, баскетболиста НБА, который трагически погиб несколькими месяцами ранее. История новорожденного ребенка, который преодолел смертельную болезнь, была одной из немногих хороших новостей на Филиппинах в последнее время. В регионе есть даже плакаты с надписью !Kobe beats COVID!.

В начале мая мальчик снова был госпитализирован. Он страдал от заражения крови, лихорадки, запоров и вздутие живота. На этот раз, несмотря на усилия врачей, мальчика не удалось спасти.

На Филиппинах число инфицированных увеличилось до 19 748 - сообщили в министерстве здравоохранения страны. Вчера было зарегистрировано восемь смертельных случаев, которые увеличили смертность от COVID-19 до 974.

Ранее мы сообщали что в Украине более 25 000 подтвержденных случаев COVID-19.