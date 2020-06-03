Пенсия по наследству: что ждет украинцев

В Украине уже давно говорят о том, чтобы изменить пенсионную систему. В стране могут ввести накопительную систему.
Инвестиционный банкир Тарас Козак отметил, что одним из важных плюсов накопительной пенсионной системы является то, что она может перейти оп наследству.
"Надо идти путем, которым идет весь мир - это накопительная пенсия, пока гражданин работает, накапливает часть доходов на индивидуальный пенсионный счет. Когда уходит на пенсию - начинает пользоваться этими средствами. Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят по наследству", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
Также он отметил, что среди плюсов такой системы также можно назвать финансовый ресурс, который десятилетиями будет работать на экономику Украины. Он отметил, что речь идет о миллиардах гривен.
Также Тарас Козак отметил, что риски в накопительной пенсионной системе также есть, однако их нужно минимизировать. Ведь солидарная система, которая сейчас действует в Украине, приносит пенсионерам пенсию в районе двух-трех тысяч гривен.
Ранее мы сообщали, что украинских пенсионеров в возрасте 75 плюс ждут прибавки.