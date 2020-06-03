Откуда появился коронавирус: ученые сделали революционное открытие

С момента возникновения эпидемии в Китае ученые задавались вопросом, откуда появился коронавирус, который был так хорошо приспособлен для нападения на людей. Подозрение пало на летучих мышей и ящеров - диких животных, с которыми контакт должен был привести к первому заражению.

По словам исследователей, SARS-CoV-2 является результатом мутаций в двух разных коронавирусах, которые атаковали как летучих мышей, так и ящеров. Как слились клетки двух разных патогенов? Ответ - процесс рекомбинации ДНК.

Об этом пишет УРА-Информ.

Чтобы подтвердить теорию о том, что SARS-CoV-2 является гибридом двух других вирусов, исследователи исследовали более 40 различных патогенных микроорганизмов, сходных с вызывающими COVID-19. Базовый геномный анализ подтвердил, что SARS-CoV-2 наиболее тесно связан со многими вирусами, изолированными от летучих мышей. Тем не менее, вирус также содержит клетки, связанные с другими патогенами.

Исследователи отмечают, что последние исследования подтверждают, что обе теории о том, что вирус распространился на человека от ящера и летучих мышей, в этом случае верны. Однако только "смешивание" патогенных микроорганизмов привело к созданию такого опасного для человека коронавируса.

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