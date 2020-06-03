12:58 03.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244974:labazovych

Откуда появился коронавирус: ученые сделали революционное открытие

Коронавирус SARS-CoV-2 выглядит как гибрид двух разных вирусов. По мнению экспертов, патоген, вызвавший пандемию COVID-19, возник, когда несколько геномов слились в новый вирус.

Откуда появился коронавирус: ученые сделали революционное открытие

С момента возникновения эпидемии в Китае ученые задавались вопросом, откуда появился коронавирус, который был так хорошо приспособлен для нападения на людей. Подозрение пало на летучих мышей и ящеров - диких животных, с которыми контакт должен был привести к первому заражению.

По словам исследователей, SARS-CoV-2 является результатом мутаций в двух разных коронавирусах, которые атаковали как летучих мышей, так и ящеров. Как слились клетки двух разных патогенов? Ответ - процесс рекомбинации ДНК.

Об этом пишет УРА-Информ.

Чтобы подтвердить теорию о том, что SARS-CoV-2 является гибридом двух других вирусов, исследователи исследовали более 40 различных патогенных микроорганизмов, сходных с вызывающими COVID-19. Базовый геномный анализ подтвердил, что SARS-CoV-2 наиболее тесно связан со многими вирусами, изолированными от летучих мышей. Тем не менее, вирус также содержит клетки, связанные с другими патогенами.

Исследователи отмечают, что последние исследования подтверждают, что обе теории о том, что вирус распространился на человека от ящера и летучих мышей, в этом случае верны. Однако только "смешивание" патогенных микроорганизмов привело к созданию такого опасного для человека коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 25 000 человек заразилось COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
МВД запустило приложение "Штрафы ПДД": чем оно полезно Microsoft подтвердила проблему с Windows 10: что нужно знать Пенсия по наследству: что ждет украинцев Куда можно будет улететь на отдых на море: последние данные
Проишествия
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив