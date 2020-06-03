11:28 03.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Намного опаснее коронавируса: произошла новая вспышка Эболы

Вторая вспышка Эболы недавно появилась в Демократической Республике Конго. Власти сообщили, что новая вспышка находится примерно в тысяче километров от другой вспышки в восточной части страны.

Намного опаснее коронавируса: произошла новая вспышка Эболы

На северо-западе Конго Эбола уже убила четырех человек. Вторая вспышка находится в 600 км от столицы страны. По словам представителей ЮНИСЕФ: все инфицированные были изолированы, среди них есть 15-летний мальчик.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RFM.

Информация о новых случаях инфицирования Эбола была также подтверждена директором ВОЗ. Он отметил, что представители Всемирной организации здравоохранения уже действуют и пытаются контролировать ситуацию. Он также подчеркнул, что новая вспышка эпидемии Эболы является напоминанием всем, что коронавирус - не единственная проблема, с которой мы сталкиваемся в настоящее время.

Эксперты отмечают, что, в отличие от коронавируса SARS-CoV-2, Эбола не передается капельным путем. Как люди, так и животные могут быть носителями вируса Эбола, а заражение происходит при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями организма.

Конго борется с Эболой с 2018 году в восточной части страны. Число инфицированных за весь период составило 3406 пациентов, из которых более 2200 умерли.

Напомним, что по последним данным в Украине почти 25 000 подтвержденных случаев COVID-19.


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