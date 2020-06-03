МВД запустило приложение "Штрафы ПДД": чем оно полезно

В этом приложении можно будет штрафы, которые уже вынесены, получить уведомлению о новых постановлениях, а также об изменениях их статуса. Также в приложении "Штрафы ПДД" доступна онлайн карта, на которой расположены камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить ее онлайн", - рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Также он отметил, что если оплатить штраф за первые десять дней после получения постановления, то будет скидка в 50 процентов.

Приложение "Штрафы ПДД" уже доступно для скачивания для телефонов на операционной системе Android. В тоже время для IOS "Штрафы ПДД" станут доступными уже в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в Киеве стартовала работа специальных камер для фиксации нарушений ПДД.