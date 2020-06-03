12:32 03.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244973:labazovych

МВД запустило приложение "Штрафы ПДД": чем оно полезно

Министерство внутренних дел после запуска автоматической фиксации нарушений и установления соответствующих видео и фото камер выложило также и мобильное приложение "Штрафы ПДД".

МВД запустило приложение

В этом приложении можно будет штрафы, которые уже вынесены, получить уведомлению о новых постановлениях, а также об изменениях их статуса. Также в приложении "Штрафы ПДД" доступна онлайн карта, на которой расположены камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить ее онлайн", - рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Также он отметил, что если оплатить штраф за первые десять дней после получения постановления, то будет скидка в 50 процентов.

Приложение "Штрафы ПДД" уже доступно для скачивания для телефонов на операционной системе Android. В тоже время для IOS "Штрафы ПДД" станут доступными уже в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в Киеве стартовала работа специальных камер для фиксации нарушений ПДД.


  
Поделиться

Читайте также:
 
Microsoft подтвердила проблему с Windows 10: что нужно знать Пенсия по наследству: что ждет украинцев Куда можно будет улететь на отдых на море: последние данные Намного опаснее коронавируса: произошла новая вспышка Эболы
Проишествия
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив