Куда можно будет улететь на отдых на море: последние данные

Для украинских туристов в первую очередь, должны открыться Турция, Греция, Кипр, Черногория, Хорватия и Грузия. Однако пока нет точного алгоритма действий, нужно будет ли сдать тест на коронавирусную инфекцию по прилете или сидеть на карантине. Пока точной информации нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"На сегодня нет четкой официальной информации. Нет определенности, куда мы можем продавать туры и на когда. Пока только есть догадки. Например, говорят, что договорились с Турцией и Грецией с 1 июля, но это еще не точно. Но уже радует факт, что нас будут выпускать за границу", - заявил директор турфирмы "Феерия" Игорь Захаренко.

В тоже время он отметил, что не менее важным вопросом является то, на каких условиях будут пускать людей назад. По его мнению, если после возвращения из тура придется 14 дней сидеть на карантине, то туризму придет конец.

Ранее мы сообщали, что международное авиасообщения Украина намерена возобновить уже с 15 июня.