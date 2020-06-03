Когда ждать тепла: синоптики порадовали украинцев

Однако украинские синоптики из Украинского гидрометцентра все-таки имеют приятные новости. Скоро в Украине все-таки придет тепло. ВВ Однако прежняя температура и дожди сохранятся на ближайшие пару дней.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

Так четвертого и пятого июня сохранится похожая погода, как в предыдущие дни. Небольшие дожди должны пройти четвертого июня днем 4 июня в северных и центральных областях, а также в Карпатах и на Закарпатье. Также осадки прогнозируются ночью в большинстве северных и южных областей. Пятого числа дожди ожидаются на северо-востоке, однако они будут умеренными. ВВ Температура днем 15-20 градусов, на востоке страны и побережье морей до 24 выше нуля.

В тоже время шестого и седьмого июня будут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы. Осадков не будет в южных и юго-восточных областях.

Температура днем поднимется до 22-28 градусов выше нуля. В западной части страны немного меньше – от 18 до 24.

В Киеве на выходные кратковременные дожди. Температура днем от 22 до 27 выше нуля.

Ранее мы публиковали прогноз погоды Украинского Гидрометцентра на июнь.