09:15 03.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244965:labazovych

Когда ждать тепла: синоптики порадовали украинцев

Прохладная и дождливая концовка весны и такое-же начало лета заставили украинцев засомневаться в том, что самая тепла пора года действительно будет теплой.

Когда ждать тепла: синоптики порадовали украинцев

Однако украинские синоптики из Украинского гидрометцентра все-таки имеют приятные новости. Скоро в Украине все-таки придет тепло. ВВ Однако прежняя температура и дожди сохранятся на ближайшие пару дней.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

Так четвертого и пятого июня сохранится похожая погода, как в предыдущие дни. Небольшие дожди должны пройти четвертого июня днем 4 июня в северных и центральных областях, а также в Карпатах и на Закарпатье. Также осадки прогнозируются ночью в большинстве северных и южных областей. Пятого числа дожди ожидаются на северо-востоке, однако они будут умеренными. ВВ Температура днем 15-20 градусов, на востоке страны и побережье морей до 24 выше нуля.

В тоже время шестого и седьмого июня будут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы. Осадков не будет в южных и юго-восточных областях.

Температура днем поднимется до 22-28 градусов выше нуля. В западной части страны немного меньше – от 18 до 24.

В Киеве на выходные кратковременные дожди. Температура днем от 22 до 27 выше нуля.

Ранее мы публиковали прогноз погоды Украинского Гидрометцентра на июнь.


Поделиться

 
Похороны в Нижнем Новгороде: какие ритуальные услуги считаются важными? Простые законы экономики, которые очень полезны в быту 7 правил выбора качественных прожекторов Футоны: что это такое и комфортные ли они
Проишествия
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив