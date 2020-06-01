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С клинической точки зрения коронавируса больше не существует - заявление итальянского врача

"С клинической точки зрения коронавируса больше не существует", - сказал глава реанимации миланской больницы. Его слова вызвали бурю в Италии. Ученые протестуют против его заявлений, обвиняя его в предоставлении опасной и ошибочной информации.

С клинической точки зрения коронавируса больше не существует - заявление итальянского врача

Профессор Альберто Зангрильо из университетской больницы Сан-Раффаэле сказал RAI в воскресенье (31 мая): "Месяц назад мы слышали, что эпидемиологи опасаются новой волны инфекций на рубеже мая и июня и многих занятых коек в реанимации".

Об этом пишет УРА-Информ.

Он подчеркнул, что тот факт, что вирус не существует с клинической точки зрения, подтверждается исследованиями, проведенными в его больнице, а также другими учеными, в том числе из Университета Эмори в Атланте, США. По словам Зангрилло, "кто-то терроризирует страну". Сейчас другая ситуация.В 

В понедельник (1 июня) в интервью итальянскому общественному телевидению слова Зангрилло были подтверждены ректором Университета Сан-Раффаэле Энрико Герлоне. Как он подчеркнул, такое сообщение имеет "утешительное" значение и несет в себе следующее сообщение: вы можете выходить, путешествовать, но при этом принимать меры предосторожности.

Координатор научно-технического комитета Агостино Миоззо заявил, что такой тезис не подтверждается доказательствами. "Эти поверхностные и вводящие в заблуждение заявления определенно опасны в текущий критический момент перехода от завершающей фазы не только Италии, но и всего мира", - сказал Миоззо.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 24 000 подтвержденных случаев COVID-19.


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