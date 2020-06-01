Я бы отложил поход в бассейн или спортивный зал - инфекционист

Инфекционист Сергей Крамарев поделился своим мнением по поводу того, действительно можно ли посещать спортивные залы и бассейны уже сейчас.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Я бы отложил поход в бассейн или спортивный зал, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Если говорить про бассейн и воду, то вода там хлорируется или озонируется, поэтому опасности с этой стороны нет. Опасность появляется при контакте —В в раздевалках и так далее", - отметил инфекционист.

В тоже время инфекционист отметил, что совсем другая ситуация со спортивными залами. Сергей Крамарев отметил, что в таких заведениях часто проводят массовые занятие, поэтому хорошо бы подумал, перед тем, как их отрывать. Он отметил, что такие заведения можно было бы отрывать, когда в стране количество выздоровевших будет превышать количество заболевших.

Напомним, что по последним данным в Украине более 24 000 подтвержденных случаев COVID-19.