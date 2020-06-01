Электрички снова курсируют: однако не во всех областях

И.о. председателя правления компании Иван Юрик рассказал о деталях возобновления работы электричек с первого июня.

"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поезда", - цитирует Юрика УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

С первого июня компания получила разрешение запустить поезда в следующих регионах: Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкой - Волочиск) областях.

Таким образом, на "Одесской железной дороге"В с первого дня лета будет курсировать 44 поезда, филиале "Донецкая железная дорога" - 38 поездов, на "Южной железной дороге" – 112 поездов, а на "Львовской железной дороге" - 20 поездов.

Как только региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций разрешат работу электричек, будут дополнительно запущены поезда.

Ранее мы сообщали, как изменятся цены на билеты в поездах.