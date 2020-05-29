Умер самый старый человек в мире: сколько ему было

Весон умер в четверг утром во сне в своей квартире в Альтоне, графство Хэмпшир, на юге Англии, где он долгое время жил. Причиной смерти стал рак.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

"Боб был необыкновенным человеком, для его семьи не из-за невероятного возраста, которого он достиг. Он был образцом для подражания для всех нас, он жил своими интересами и устанавливал контакты с людьми со всего мира. У него было много, много дружеских отношений, он читал и говорил до своей смерти о политике, теологии, экологии и многом другом", - на писала семья.

Родившийся 29 марта 1908 года в Халле, Восточная Англия, Уэстон работал в 1920–1930-х годах на Тайване в качестве морского инженера, где встретил свою жену Агнес. Во время Второй мировой войны он находился в США, где для британской разведки он переводил захваченные японские сообщения, а затем вернулся в Англию и преподавал морскую инженерию в Лондонском городском университете до своей отставки в 1973 году.

Он был самым старым человеком в мире в конце февраля, когда умер 112-летний японец Читэцу Ватанабе.

Ранее мы сообщали, что известный актер и рестлер умер на глазах своего 10-летнего сына.