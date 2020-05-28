12:18 28.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Заманчивое предложения от Кипра: туристам, которые заболеют коронавирусом во время отдыха, не придется за него платить

Туристам, которые заразятся коронавирусом во время отдыха на Кипре, не придется оплачивать расходы на проживание, питание и лечение. Кипр взял на себя обязательство покрыть эти расходы. Туристы будут платить только за поездку в аэропорт и обратный рейс домой.

Заманчивое предложения от Кипра: туристам, которые заболеют коронавирусом во время отдыха, не придется за него платить

Правительственная декларация Республики Кипр была разослана во вторник правительствам, авиакомпаниям и туроператорам. Она описывает строгие санитарные процедуры, которые власти вводят для отдыхающих.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Associated Press.

Больница на 100 человек будет предназначена только для иностранных туристов, которые имеют положительный результат на наличии SARS-CoV-2. Более 110 коек в отделениях интенсивной терапии и 200 аппаратов ИВЛ будут зарезервированы для пациентов в критическом состоянии. Кроме того, отель на 500 номеров будет предназначен исключительно для карантина членам семей пациентов и их родственникам.

Туризм является ключевой отраслью экономики на Кипре и составляет 13% экономика этой страны. Кипр, как ожидается, потеряет 70 процентов из-за пандемии коронавируса в этом году.

В письме, подписанном министрами иностранных дел, транспорта и туризма, подчеркивается, что в стране один из самых низких уровней заражения в Европе после тестирования более 10 процентов население.

Ранее первая страна назвала дату открытия своих курортов для украинцев.


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