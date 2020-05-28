Безопасно ли ездить в поездах после карантина: каких правил нужно придерживаться

Семейный врач Светлана Коваленко поделилась своим мнением по поводу возможных поездках в поездах. У нее есть предостережения перед такими поездками.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"К сожалению, вентиляция во многих наших поездах не работает. В таких условиях концентрация вируса может стать слишком высокой, особенно за пять-семь часов в дороге. Если даже пассажиров будет половина, то это все равно 25 человек в закрытом пространстве. Пока лучше воздержаться от дальних поездок, особенно людям преклонного возраста, поскольку они в группе риска", - отметила врач.

Она отметила, если без поездки не обойтись, то нужно обязательно использовать маски и менять их как можно чаще. Также нужно взять с собой антисептик, обрабатывать руки после посещения туалета и каждый раз перед приемом пищи. Также при неработающей вентиляции постараться отрыть окно. Врач также рекомендует по минимуму контактировать с незнакомцами.

Ранее мы сообщали, что Укрзализниця уже начала продажи билетов на поезда.