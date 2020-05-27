Зарплата украинских педагогов изменится: что известно

И.о. главы Минобразования Любомира Мандзий рассказала, что на данный момент в бюджете Украины нет денег на дополнительные доплаты учителям. В тоже время она отметила, что министерством разрабатывается новая программа оплаты труда учителям.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Все педагоги и ученики во время карантина прилагали максимум усилий, чтобы адаптироваться к новым условиям. В частности учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий. И мы благодарны им за эту работу. Сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников", - отметила Любомира Мандзий.

Больше никаких подробностей и.о. В главы Минобразования не рассказала. С ее слов можно понять, что если программа и будет запущена, то уже, скорее всего, уже в 2021 году. Пока на данный момент официальных дат не было названо.

Напомним, что в феврале на выплаты зарплат учителям правительство дополнительно направило 2,2 миллиардов гривен.