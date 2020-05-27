Поддержи мечту: акция к Международному дню рассеянного склероза

Дехто вважає, що причина в екологічних факторах, дехто - в вірусній інфекції, або - в генетичній схильності людини. Проте, до сьогоднішнього дня жодна з чисельних теорій не отримала підтвердження.

Розсіяний склероз - аутоімунне захворювання, що вражає нервові клітини головного та спинного мозку. Слово «аутоімунне» означає, що ушкодження викликане власною імунною системою через збій в системі розпізнавання. Ця хвороба може починатися раптово з важких симптомів, а може розвиватися дуже поступово, імітуючи інші захворювання. Великим різноманіттям відрізняються і симптоми розсіяного склерозу: порушення зору, чутливості, рухових функцій, роботи внутрішніх органів. Такий прогресуючий перебіг розсіяного склерозу з часом призводить до зниження дієздатності і, в підсумку, до інвалідності та смерті. І все це відбувається в молодому віці 20-40 років!

За приблизними даними у всьому світі зафіксовано понад два мільйони випадків захворювання, і це число зростає з кожним роком. В Україні за офіційними даними налічується близько 20 тис. хворих з таким діагнозом, але через відсутність реєстру вони далекі від реальності. Насправді, людей з розсіяним склерозом в Україні майже вдвічі більше і всі вони мають право на гідне життя.

Однією з найважливіших потреб цих людей є потреба в сучасних високоякісних і високоефективних препаратах, які здатні не просто полегшити симптоми, а у змозі зупинити прогресування хвороби. А це шанс на повноцінне і довге життя, адже за умови вчасного діагностування і початку лікування така людина живе без обмежень.

Проте, вартість такого лікування надзвичайно висока і небагато хворих можуть його дозволити.

Для того, щоб розповісти якомога більшій кількості людей про таке захворювання, як розсіяний склероз, про його симптоми і наслідки і про те, як можна допомогти хворим з таким діагнозом був створений проект «Підтримай мрію». Адже моральна допомога не менше важлива, ніж матеріальна, а слова підтримки мають не меншу цінність, ніж грошові пожертвування.

Зміна глобальної ситуації з розсіяним склерозом - це важке і довгострокове завдання. Однак навіть одна добра справа може зробити світ кращим.

Тому закликаємо всіх небайдужих пройти за посиланням https://dreams.ms-ua.com/ та написати свої слова підтримки тим, хто їх потребує. Спільними зусиллями робляться великі справи!

Більш докладну інформацію можна знайти на сторінці спільноти https://www.facebook.com/multiplesclerosis.ua/ та на сайті https://ms-ua.com