Где лучше всего провести отдых украинцам этим летом: на что обратить внимание

Она отметила, что, скорее всего, после карантина, украинцы будут путешествовать реже и боле осторожнее. В тоже время непонятно, откроет ли границы для украинцев Европа этим летом, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Я бы советовала планировать отпуск в Украине. Прежде всего, чтобы поддержать отечественную туристическую отрасль. Хотя у нас не настолько был процент иностранных туристов, как в других странах, — около 13% туристов в Украине были иностранцы. Но все же их затраты составляли около трети всех поступлений от туризма в Украине. Важно поддержать сферу и сохранить рабочие места", — сказала эксперт.

При этом глава ГосагентстваВ по развитию туризма отметила, что и предприниматели также должны пойти навстречу украинским туристам. Из-за высокого спроса ненужно поднимать цены, также нужно создать интересный туристический продукт на территории страны. Марьяна Олеськив добавила, что поэтому вопросу ведутся переговоры с многими сторонами.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду нужно ждать в июне украинцам. В