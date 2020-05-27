16:21 27.05.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с ценами на билеты в поездах: к чему готовиться

Уже с первого июня наконец-то снова возобновят поездки поезда. Однако не изменится ли цена на билеты в них?

Что будет с ценами на билеты в поездах: к чему готовиться

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк рассказал, стоит ли украинцам переживать о том, что цена на проезд в поездах пойдут в верх после карантина.

"Думаю, что цены на перевозки не поменяются не по рыночной причине, а по причине социальной, потому что все понимают, что сейчас значительное обеднение населения, и идти на такие социально непопулярные шаги, как повышение цен на перевозки, невыгодно", - цитируете Вовка УРА-Информ со ссылкой Украина 24.

Эксперт отметил, что государство будет работать в убыток. Он отметил, что за то, чтобы не повышать цены заплатить придется экономике и грузоотправителям. По его мнению, убытки "Укрзализныци" существенно вырастут в этом году, это произойдет и в том числе из-за непроданных билетов.

По данным Сергея Вовка в 2020 году сумма убытков от пассажирских перевозок превысит 12 млрд гривен.

Ранее мы сообщали, что Укразализниця начала продажу билетов по 14 направлениях.


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