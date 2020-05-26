Слова попугая могут посадить двух преступников за убийство: он единственный свидетель

Слова попугая могут быть использованы в предстоящем процессе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Daily Mirror.

46-летняя женщина была изнасилована и убита в Сан-Фернандо, Аргентина, в декабре 2018 года. Позже офицеры поняли, что попугай владелицы повторяет слова "Нет, пожалуйста, отпустите меня". Полиция считает, что птица повторила последние слова женщины, которые она сказала перед тем, как ее избили и изнасиловали два соседа по комнате.

Местные СМИ сообщили, что попугай также упоминал соседа, который слышал, как птица повторяла слова "почему ты меня избил?".

Прокурор поместил "заявление" попугая в материалы дела. Вскрытие показало, что жертва была избита, изнасилована и задушена до смерти.

46-летняя арендовала комнату трем мужчин в ее доме. Два соседа по комнате были арестованы в связи с убийством. Третий мужчина также был арестован, но он представил алиби на время преступления.

Ранее мы сообщали, что воспитательница убила трехлетнюю девочку в детском саду в Германии.