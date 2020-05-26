Ситуация критическая - эксперт рассказал, что ждет украинских фермеров

Президент ассоциации "УкраинскийВ клубВ аграрного бизнеса"В Алекс ЛисситсаВ рассказал, что в этом году ожидает сельское хозяйство, учитывая засуху и эпидемию коронавируса.
Он отметил, что в это году сельское хозяйство будет убыточным, а в целом ситуация в некоторых регионах и вовсе критическая.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
"Ситуация критическая, особенно сильно от засухи пострадали южные области, в некоторых регионах не было дождя с ноября. Много проблем в Запорожской области с черешней и другими культурами. Будут проблемы и с кукурузой в тех регионах, где сейчас идут дожди — холодная погода и дожди могут плохо повлиять на урожай", - отметил эксперт.
Он добавил, что цены на кукурузу в мире весьма низкие, поэтому стоит ожидать убытка для фермеров в этом году.
Алекс ЛисситсаВ отметил, что Правительство на данный момент также не помогает в такой ситуации, отметив, что Кабинет министров в большей степени мешает.
"Надо хотя бы не мешать и не отбирать у аграриев те ресурсы, которые остались", - отметил президент ассоциации "УкраинскийВ клубВ аграрного бизнеса".
Ранее мы сообщали, что в Украине должны по-новому считать пенсию уже в ближайшее время.