Если есть возможность, не отправляйте детей в садик - инфекционист рассказал об опасности

Инфекционист Федор Лапий рассказал, как лучше всего уберечь ребенка от возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.

"Если есть возможность, не отправляйте детей в садик. Пусть будут условия для других родителей, у которых совсем нет возможности держать детей дома. В других странах, где открыли детсады и школы, до 10 детей в группе или классе. У нас же есть проблема перенаполнения групп", - отметил врач.

Он отметил, что если нет возможности оставить ребенка дома, то нужно чтобы в первую очередь воспитательницы позаботились о правилах во время пандемии. Нужны одноразовые бумажные полотенца, чтобы более тщательно мыли руки. Также нужно больше времени, чтобы дети были на воздухе, если есть такая возможность.

В тоже время родители должны обращать внимание на любые симптомы.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 21 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией.