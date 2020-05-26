Если есть возможность, не отправляйте детей в садик - инфекционист рассказал об опасности

Уже с первого июня многие детские садики по Украине отроют свои двери для детей. Однако, безопасно ли отправлять детей в садики в то время, пока коронавирус продолжает распространяться Украиной.
Инфекционист Федор Лапий рассказал, как лучше всего уберечь ребенка от возможного заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.
"Если есть возможность, не отправляйте детей в садик. Пусть будут условия для других родителей, у которых совсем нет возможности держать детей дома. В других странах, где открыли детсады и школы, до 10 детей в группе или классе. У нас же есть проблема перенаполнения групп", - отметил врач.
Он отметил, что если нет возможности оставить ребенка дома, то нужно чтобы в первую очередь воспитательницы позаботились о правилах во время пандемии. Нужны одноразовые бумажные полотенца, чтобы более тщательно мыли руки. Также нужно больше времени, чтобы дети были на воздухе, если есть такая возможность.
В тоже время родители должны обращать внимание на любые симптомы.
Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 21 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией.