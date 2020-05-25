11:41 25.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244851:boooeller

Вышел новый рекламный ролик HELL с Брюсом Уиллисом

Будапешт, 22 мая 2020 года. Теперь Брюса Уиллиса можно увидеть не только с HELL ENERGY, но и с напитком HELL ENERGY Coffee - в новом рекламном ролике. Актера сопровождает красивая молодая женщина. Рекламный ролик, снятый в Нью-Йорке с участием голливудской звезды, будет транслироваться сегодня впервые на телевидении и в социальных сетях.

Вышел новый рекламный ролик HELL с Брюсом Уиллисом

HELL ENERGY и Брюс Уиллис во второй раз объединились для рекламы. Актер согласился остаться лицом бренда еще на два года. Компания HELL, которая экспортирует продукцию в более чем 50 стран мира и лидирует на рынке в нескольких из них, также подписала контракт с Зулейкой Риверой, которая завоевала титул самой красивой женщины в мире и сыграла главную женскую роль в самом популярном музыкальном видео всех времен «Despacito» с 6,7 миллиардами просмотров.

Кампания направлена ​​на популяризацию не только напитков HELL ENERGY, но и HELL ENERGY Coffee - линейки холодного кофе, которая дебютирует на международном рынке в этом году. Рекламный ролик был снят на улицах Нью-Йорка и в роскошной квартире на 52-м этаже. Съемки проводились в сотрудничестве с той же американской продюсерской компанией, что и предыдущие, поэтому во время работы актер встретился со «старыми знакомыми» из HELL и съемочной группы. Как и на предыдущих съемках, он проявил высочайший профессионализм, а также продемонстрировал блестящее чувство юмора.В 

«В нынешнем годуВ  съемки проходили в прекрасном месте, нам было очень весело и все прошло гладко. Несмотря на то, что в заключительную сцену предыдущего ролика мы включили небольшой прикол, где Брюс по-заговорщицки улыбается, этот ролик выглядит совсем иначе. Крутая и обаятельная личность Брюса идеально вписывается в нашу концепцию, и в Зулейке мы нашли для него идеальную партнершу», - рассказал о съемках рекламы Питер Пантл, директор по международным коммуникациям и маркетингу HELL ENERGY.

Кампания, одобренная Брюсом Уиллисом, стартует по всему миру в середине мая. Рекламу можно посмотреть по ссылке: www.hellenergy.com/bw_tvc_uaВ 

Этот медиаконтент является исключительной собственностью HELL ENERGY Hungary Ltd. и защищен авторским правом. Он может использоваться только в целях рекламы и продвижения энергетических напитков под маркой HELL, выпускаемых компанией. Рекламные материалы могут публиковаться, распространяться и использоваться исключительно в пределах географических границ Украины и исключительно в формате, недоступном для скачивания. Это территориальное ограничение в равной степени распространяется на все рекламные площадки (онлайн-платформы, печатные СМИ и т.д.). Несанкционированное использование, распространение, изменение или раскрытие содержания могут считаться незаконными и привести к юридическим последствиям.


Поделиться

 
Продукция чешского завода водонагревателей Дражице Передовая швейная машинка Janome для домашних и профессиональных мастеров Безопасно ли ездить в метро после карантина: что нужно знать украинцам Украинский футбол возвращается: названа окончательная дата первого матча
Проишествия
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив