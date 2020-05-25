Вышел новый рекламный ролик HELL с Брюсом Уиллисом

HELL ENERGY и Брюс Уиллис во второй раз объединились для рекламы. Актер согласился остаться лицом бренда еще на два года. Компания HELL, которая экспортирует продукцию в более чем 50 стран мира и лидирует на рынке в нескольких из них, также подписала контракт с Зулейкой Риверой, которая завоевала титул самой красивой женщины в мире и сыграла главную женскую роль в самом популярном музыкальном видео всех времен «Despacito» с 6,7 миллиардами просмотров.

Кампания направлена ​​на популяризацию не только напитков HELL ENERGY, но и HELL ENERGY Coffee - линейки холодного кофе, которая дебютирует на международном рынке в этом году. Рекламный ролик был снят на улицах Нью-Йорка и в роскошной квартире на 52-м этаже. Съемки проводились в сотрудничестве с той же американской продюсерской компанией, что и предыдущие, поэтому во время работы актер встретился со «старыми знакомыми» из HELL и съемочной группы. Как и на предыдущих съемках, он проявил высочайший профессионализм, а также продемонстрировал блестящее чувство юмора.В

«В нынешнем годуВ съемки проходили в прекрасном месте, нам было очень весело и все прошло гладко. Несмотря на то, что в заключительную сцену предыдущего ролика мы включили небольшой прикол, где Брюс по-заговорщицки улыбается, этот ролик выглядит совсем иначе. Крутая и обаятельная личность Брюса идеально вписывается в нашу концепцию, и в Зулейке мы нашли для него идеальную партнершу», - рассказал о съемках рекламы Питер Пантл, директор по международным коммуникациям и маркетингу HELL ENERGY.

Кампания, одобренная Брюсом Уиллисом, стартует по всему миру в середине мая. Рекламу можно посмотреть по ссылке: www.hellenergy.com/bw_tvc_uaВ

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