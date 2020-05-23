Появился новый эпицентр пандемии коронавируса: где он находится

"Мы наблюдаем во многих южноамериканских странах растущее число случаев заболевания, и во многих из этих стран, несомненно, существует обеспокоенность, но сегодня Бразилия, безусловно, больше всего затронута", - отметил Райан на ежедневной пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Согласно недавнему ежедневному отчету ВОЗ, в Бразилии было зарегистрировано больше инфекций, чем в любой другой стране Южной Америки. Райан сказал, что число подтвержденных случаев в этой стране в настоящее время приближается к 300 000, а число смертей от COVID-19 до 19 000.

Райан также сообщил, что в девяти африканских стран на прошлой неделе наблюдалось 50-процентное увеличение числа случаев коронавирусной инфекции, в то время как в других число новых инфекций сократилось или оставалось стабильным. Он отметил, что низкий уровень смертности может быть связан с тем, что половина населения континента старше 18 лет.

Напомним, что в Украине более 20 000 подтвержденных случаев заболевания.